A 102 anni riceve il ringraziamento del Comune: Ermelinda Guidetti partecipò al referendum che diede vita alla Repubblica

A 102 anni conserva il ricordo di una delle giornate più importanti della storia italiana. Per questo il Comune di Casalgrande ha voluto rendere omaggio a Ermelinda Guidetti, che partecipò al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 chiamato a scegliere tra Monarchia e Repubblica.

La consegna del riconoscimento si è svolta venerdì 5 giugno presso la CRA Madre Teresa di Casalgrande, alla presenza del Vicesindaco Valeria Amarossi e dell’Assessore alla Legalità e alla Memoria Marco Cassinadri, nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Attraverso una pergamena celebrativa, l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere la propria gratitudine per la partecipazione della signora Guidetti a uno dei momenti più significativi della storia democratica del Paese, riconoscendo il valore della sua testimonianza per le nuove generazioni.

«Poter stringere la mano a Ermelinda è stata un’emozione indescrivibile – afferma il Vicesindaco Valeria Amarossi –. Oggi il diritto di voto viene talvolta dato per scontato, ma incontrare chi ha vissuto in prima persona una pagina così importante della nostra storia ci ricorda quanto siano preziosi la partecipazione, la libertà e la democrazia».

Un momento particolarmente significativo, che ha permesso di collegare la memoria della grande storia nazionale alle vicende personali di una cittadina casalgrandese che, ottant’anni fa, contribuì con il proprio voto a costruire il futuro dell’Italia.

«Onorare, anche attraverso gesti semplici ma profondamente significativi come la consegna di una pergamena, assume un valore che va ben oltre il simbolo – sottolinea l’Assessore Marco Cassinadri –. È un modo per custodire la memoria, per riconoscere chi ha contribuito, con la propria partecipazione e il proprio senso civico, alla costruzione della nostra democrazia».

«La testimonianza di chi partecipò al voto del 2 giugno 1946 rappresenta un patrimonio prezioso per tutta la comunità. Quel voto contribuì a scrivere una delle pagine più importanti della storia italiana e a porre le basi della Repubblica e della Costituzione che ancora oggi guidano il nostro vivere civile».

Con questa iniziativa il Comune di Casalgrande ha voluto rinnovare il proprio impegno nella promozione dei valori fondanti della Repubblica e della Costituzione, ricordando come la memoria e la partecipazione rappresentino ancora oggi strumenti essenziali per rafforzare il senso di comunità e la vita democratica.