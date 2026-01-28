mercoledì, 28 Gennaio 2026
Maranello, contributi per eliminare le barriere architettoniche

MaranelloSociale
Tempo di lettura Less than 1 min.

In edifici privati dove risiedono persone con disabilità. Domande entro il 1 marzo

Copyright immagine: Regione Emilia Romagna A.I.U.S.G. – Autore: Alan Tamburini

E’ possibile fare richiesta per i contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati dove risiedono persone con disabilità. Per accedere ai contributi deve essere avanzata richiesta al Comune di Maranello entro il 1 marzo 2026, decidendo se aderire alla graduatoria regionale, a quella nazionale o ad entrambe, utilizzando la modulistica predisposta disponibile anche sul sito del Comune.

Per le informazioni e chiarimenti ritenuti necessari, per il ritiro della modulistica e la presentazione della domanda gli interessati possono rivolgersi al Servizio Pianificazione e Gestione Territorio, in Via Vittorio Veneto 9, nei seguenti giorni di apertura al pubblico e su appuntamento: lunedì e mercoledì ore 8.30-13.00, giovedì  ore 14.30-18.30.

















