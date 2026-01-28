Incendio in un condominio a Poviglio: i vicini di casa salvano una donna invalida

Nella notte, in via Romana 150 a Poviglio, un incendio ha interessato un appartamento in un complesso residenziale composto da quattro unità abitative. Le fiamme intorno alle 00:40 in un appartamento al primo piano, dove risiede una donna di 77 anni, invalida. La signora è stata prontamente soccorsa dai vicini di casa prima dell’arrivo dei soccorsi sanitari. Affidata alle cure del personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale di Parma: ha riportato ustioni di primo grado alla mano sinistra, al viso e al capo, oltre ai sintomi da inalazione di fumo. Fortunatamente, non risulta in pericolo di vita.

Oltre alla proprietaria dell’appartamento, altre cinque persone sono state ospedalizzate a causa dei fumi inalati: due vicini di casa (un uomo di 50 anni e una donna di 42) sono stati trasportati all’Ospedale di Guastalla e tre residenti dell’appartamento superiore (un ragazzo di 18 anni e una coppia di 41 e 50 anni) sono stati condotti all’Ospedale di Reggio Emilia per precauzionali accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sant’Ilario d’Enza, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Al termine delle operazioni, l’appartamento della 77enne è stato dichiarato non fruibile a causa dei danni strutturali, tra cui il distacco parziale dell’intonaco e l’annerimento totale dei locali. Gli altri alloggi del condominio, sebbene interessati dal fumo, sono stati dichiarati agibili. Dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, le cause del rogo appaiono di natura accidentale: l’incendio sarebbe scaturito da un mozzicone di sigaretta lasciato acceso su una poltrona nella sala da pranzo.