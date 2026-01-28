Controlli della Polizia locale contro i bivacchi notturni in zona Novi Sad

Nella mattinata di domenica 26 gennaio, a partire dalle 6, la Polizia locale di Modena ha effettuato un’operazione di controllo del territorio contro il bivacco notturno in specifiche aree nei pressi del centro storico.

I controlli hanno interessato in particolare la zona compresa tra viale Cittadella e le vie Fabriani, Storchi e Cialdini, oltre all’area del Parco Novi Sad, con particolare attenzione alle tribune, più volte segnalate per la presenza di persone senza fissa dimora che le utilizzavano come bivacco notturno e, già in precedenza, sgomberate. Attenzione alta anche nell’area della Casa residenza anziani di via Cialdini, già stata oggetto di denuncia da parte della gestione per la presenza di una coppia di persone, senza fissa dimora, che si era stabilita sotto le scalinate della struttura causando grave disagio agli ospiti e al personale a causa delle frequenti liti. Le due persone erano state identificate e, nelle scorse settimane, denunciate per l’invasione di edificio. Nel corso dei controlli effettuati domenica, non è stata rilevata la presenza di persone che continuassero ad occupare l’area della casa protetta Cialdini.

Il servizio è quindi proseguito nelle altre zone controllate, dove è stata accertata la presenza di cinque persone che bivaccavano sulle tribune del Parco Novi Sad, quattro straniere e una italiana, sanzionate ai sensi del Regolamento di Polizia urbana per il bivacco effettuato e diffidate mediante l’emissione di Daspo urbano, in quanto la loro presenza impediva la normale fruizione dell’area pubblica da parte degli altri utenti.

Dai controlli è emerso che i cittadini stranieri risultavano regolari sul territorio nazionale. Tuttavia, a carico di uno di essi, è stata riscontrata la violazione di un precedente ordine di allontanamento dalla Zona Rossa; l’uomo è stato pertanto deferito in stato di libertà per la violazione dell’ordine dell’autorità. Lo stesso, già censurato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato inoltre trovato in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale, sottoposta a sequestro e segnalata alla Prefettura di Modena.