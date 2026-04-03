Unione delle Terre d’Argine: manifestazioni di interesse per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (a canone calmierato)

L’Unione delle Terre d’Argine informa che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse per l’affitto di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) a canone calmierato. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i nuclei familiari, i lavoratori e i singoli cittadini che sono alla ricerca di una soluzione abitativa sostenibile con canoni di locazione agevolati.

Il bando è rivolto a coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’avviso, tra cui specifici limite di i reddito ISEE e la residenza o lo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio regionale. Gli alloggi interessati dalla misura saranno resi disponibili nel corso dell’anno 2027 a seguito di interventi di ristrutturazione curati dalle Aziende Casa. Sul territorio dell’Unione gli alloggi saranno disponibili nei comuni di Campogalliano e Carpi. La procedura si articola in una prima fase di raccolta delle candidature da parte della Regione, a cui seguirà la trasmissione dei dati agli enti locali per la successiva definizione delle graduatorie e l’assegnazione effettiva degli spazi abitativi. Il regolamento Comunale si avvarrà della possibilità di riservare in via prioritaria una parte degli alloggi al personale impiegato nei pubblici servizi essenziali (come forze dell’ordine, infermieri, vigili del fuoco,..)

Le cittadine e i cittadini interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente in modalità online, attraverso la piattaforma regionale dedicata, fino al termine perentorio delle ore 12:00 del 6 maggio 2026. Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID, della Carta d’Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’Unione delle Terre d’Argine invita tutti i cittadini interessati a consultare con attenzione il bando integrale e i relativi allegati disponibili sul portale istituzionale della Regione Emilia-Romagna per verificare il possesso dei requisiti e le modalità di invio della domanda. Per ulteriori chiarimenti o informazioni di dettaglio, è possibile fare riferimento alla documentazione ufficiale presente sul sito regionale o contattare gli uffici preposti tramite i canali indicati nell’avviso.