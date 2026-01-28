mercoledì, 28 Gennaio 2026
Comune di Sassuolo
Alcuni appuntamenti previsti venerdì alla biblioteca Panizzi

Reggio Emilia
Venerdì 30 gennaio, alle 17, la Sala del Planisfero della biblioteca Panizzi ospita la presentazione del secondo volume dell’Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Zavattini, dedicato ai soggetti e alle sceneggiature realizzati per il cinema. Interverranno i curatori Nicola Dusi e Livio Lepratto, insieme al gruppo di ricerca di Unimore. Maria Doina Mareggini, Luca Conte e Daniela Regnoli, proporranno un reading che darà voce ai testi e ai materiali zavattiniani. L’incontro sarà introdotto da Alberto Ferraboschi responsabile della biblioteca Panizzi e da Giorgio Zanetti di Unimore, presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Zavattini.

Il volume presenta una selezione di soggetti, stralci di sceneggiature, trattamenti e scalette di film scritti da Zavattini e realizzati da diversi registi, corredati da schede storico-critiche e da note filologiche e genetiche che documentano le varianti conservate presso l’Archivio Cesare Zavattini della biblioteca Panizzi. L’Archivio custodisce materiali relativi a circa duecentotrenta film firmati da Zavattini, da solo o in collaborazione. Dopo il primo volume, dedicato in larga parte ai progetti non realizzati, questo secondo tomo pubblica il materiale relativo a quarantasei film, selezionati tra i più significativi del suo percorso creativo, nati da soggetti originali o rielaborati in fase di sceneggiatura. I testi dialogano inoltre con i documenti originali digitalizzati, consultabili sul portale online dell’Edizione Nazionale.

Nel volume vengono analizzati alcuni dei titoli fondamentali della storia del cinema italiano e internazionale, tra cui “Sciuscià”, “Ladri di biciclette”, “Miracolo a Milano”, “Umberto D.”, “Bellissima”, “La ciociara”, “Ieri, oggi, domani”, “I sette fratelli Cervi” e molti altri, offrendo uno sguardo approfondito sul contributo di Zavattini alla scrittura cinematografica del Novecento. Pensato sia per studiosi e studiose dell’opera zavattiniana sia per un pubblico più ampio, comprese le scuole e i lettori curiosi, il volume si affianca a percorsi di approfondimento tematici disponibili sul portale dell’Edizione Nazionale.

Nuovo appuntamento, venerdì 30 gennaio, con la rassegna “Giovani in biblioteca”, il progetto che invita le nuove generazioni a vivere le biblioteche di Reggio Emilia come luoghi di incontro, confronto e cultura contemporanea.

Venerdì la biblioteca Ospizio ospiterà, dalle 19, “Pop Generation: la vita nei manga e i manga nella vita”, un momento di dialogo e condivisione con Paolo La Marca, per esplorare come le narrazioni del fumetto giapponese influenzino le esperienze quotidiane, i linguaggi e la visione del mondo di chi le legge.

La serata si aprirà alle ore 19 con un aperitivo, seguito da una chiacchierata informale che attraverserà storie, personaggi e temi dei manga, mettendo in relazione la cultura pop giapponese con la crescita personale e l’immaginario delle nuove generazioni.

Paolo La Marca è studioso di lingua e letteratura giapponese. Laureato in Lingue e civiltà orientali e dottore di ricerca in Civiltà, culture e società dell’Asia e dell’Africa presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha dedicato i suoi studi alle forme narrative giapponesi contemporanee, con particolare attenzione alle produzioni digitali e al rapporto tra letteratura e nuovi media. Ha svolto attività di ricerca e approfondimento in Giappone, tra Osaka e Tokyo, grazie anche a una borsa di studio della Japan Foundation. I suoi interessi di ricerca includono la letteratura giapponese moderna e contemporanea e la storia del manga, ambito in cui si occupa dei rapporti di interscambio tra fumetto e letteratura. È direttore e curatore delle collane manga Gekiga e Doku per Coconino Press ed è socio Aistugia.

L’iniziativa fa parte della rassegna Giovani in Biblioteca, un progetto realizzato con il contributo del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, nell’ambito delle iniziative per l’Anno europeo dei giovani, promosso dal Comune di Reggio Emilia e dalla Biblioteca Panizzi, in collaborazione con Istoreco e Mondinsieme, a cura di Arci Reggio Emilia.

 

L’ingresso è libero. Per maggiori dettagli su eventuali iscrizioni e orari: www.bibliotecapanizzi.it e sui canali social della biblioteca.

 

















