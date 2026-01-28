A piedi lungo la tangenziale di Modena in possesso di oggetti atti ad offendere

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino italiano di 64 anni, residente a Novara, per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione e detenzione abusiva di armi.
Nella mattinata del 26 gennaio scorso, intorno alle ore 9.30, la Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato il 64enne che camminava tra i due guardrail posti lungo il tratto della tangenziale nord (Boris Paternack), precisamente tra le uscita 5 e 6 in direzione Bologna, con la chiara intenzione di attraversare la carreggiata.
L’uomo, le cui tasche del giubbotto si presentavano visibilmente rigonfie, è stato trovato in possesso di numerosi oggetti atti all’offesa (cacciaviti, pinze, forbici, taglierino in metallo, punta in ferro della lunghezza di 12 cm), oltre a due munizioni calibro 22 e una carta d’identità risultata oggetto di furto.
La posizione amministrativa del 64enne è stata vagliata dalla Divisione Anticrimine della Questura,
Accertato che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non ha alcun interesse a permanere in territorio modenese, la Divisione Anticrimine ha istruito le pratiche ai fini dell’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di tre anni, ritenendolo ascrivibile alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica.