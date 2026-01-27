martedì, 27 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBagnolo in Piano"Una vita sullo schermo" con Ezio Greggio, sabato al Teatro di Bagnolo





“Una vita sullo schermo” con Ezio Greggio, sabato al Teatro di Bagnolo

Bagnolo in PianoReggio EmiliaTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 31 gennaio, alle 21:00, Ezio Greggio andrà in scena al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano con “Una vita sullo schermo”.

Greggio, personaggio amatissimo dal pubblico, porta in scena uno spettacolo in versione estiva destinato successivamente ai grandi teatri italiani. In questo “One Man Show” il pubblico troverà la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti, le parodie di famosi personaggi della tv e della politica e alcuni tra i suoi numeri più conosciuti come l’Asta Tosta col mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo. In scena attraverso l’ausilio di un grande schermo ledwall, Ezio con la sua satira ed il suo stile personale graffiante ed ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi. Racconta poi aneddoti esilaranti di fatti ed incontri estremamente divertenti che gli sono capitati in Italia e negli Statti Uniti…

Info e prenotazioni: 366.320.6544

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.