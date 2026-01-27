HomeVideo PilloleLeonardo, Perazzo "La torretta per Lynx è un sistema innovativo evoluto" <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ab9d0603&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9d0603' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a803d2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=231&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a803d2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a1fa5ad7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1fa5ad7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad4580c9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad4580c9' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad0ee066&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0ee066' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a0ec3a8e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0ec3a8e' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3f3d80a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=22&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f3d80a' border='0' alt='' /></a> Leonardo, Perazzo “La torretta per Lynx è un sistema innovativo evoluto” Video Pillole Tempo di lettura Less than 1 min. FacebookTwitterWhatsAppLinkedinEmailStampaTelegram 27 Gennaio 2026 ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP Pillole <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ac0f4706&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=10&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac0f4706' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=aa9e9741&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa9e9741' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a129c241&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=32&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a129c241' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ad3595e0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad3595e0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ae306e98&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=21&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae306e98' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=aaf6ee36&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aaf6ee36' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3e28d12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3e28d12' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=af5083c5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=af5083c5' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a9c62c27&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=20&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9c62c27' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a5d5c14a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=42&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5d5c14a' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a3f95c40&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=43&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f95c40' border='0' alt='' /></a> 27 Gennaio 2026 Red IP FacebookInstagramTwitterYoutube Ultime notizie Video Pillole Antisemitismo, La Russa “Auspico aula termini provvedimento entro febbraio” Video Pillole Frana Niscemi, Schifani “La Regione si occuperà di tutti gli sfollati”