Reggio Emilia: prima tenta di estorcere denaro ad alcuni passanti, poi rapina un market

Nella tarda serata di ieri, giovedì 2 aprile, intorno alle ore 23:30, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia intervenivano all’esterno di un ristorante di via Cecati a seguito della segnalazione di un soggetto armato di coltello che tentava di estorcere denaro ad alcuni passanti.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato rintracciavano subito un gruppetto di ragazzi, poi appurato essere le vittime del tentativo di estorsione appena avvenuto, i quali confermavano quanto era stato già segnalato specificando che il soggetto, una volta compreso che era in arrivo una Volante della Polizia di Stato, desisteva dall’intento criminoso e si dava alla fuga.

A quel punto gli operatori ricevevano tutte le descrizioni in merito alla fisionomia, al vestiario e alla direzione di fuga del presunto autore e si mettevano sulle sue tracce. Qualche minuto dopo, però, arrivava alla Sala Operativa della Questura un’altra segnalazione della presenza di un soggetto, perfettamente corrispondente alle descrizioni, che stava tentando di compiere una rapina armato di coltello in un mini market presente in via Beretti.

Una volta raggiunto il luogo della seconda segnalazione, i poliziotti rintracciavano ancora presente all’interno del mini market un soggetto perfettamente corrispondente alle descrizioni che veniva immediatamente bloccato e neutralizzato.

Si trattava di un 33enne cittadino italiano ma di origini straniere, già noto in quanto pluripregiudicato, che veniva sottoposto ad una perquisizione personale sul posto la quale dava esito positivo in quanto, occultati nel vestiario e all’interno di uno zaino in suo possesso, veniva rinvenuta una lama, con cui presumibilmente avrebbe compiuto i tentativi di estorsione e di rapina, ed alcuni involucri di sostanza stupefacente poi appurato contenere circa 4 grammi di marijuana e circa 36 grammi di cocaina.

Sulla base di quanto sopra, il 33enne è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di tentata estorsione e tentata rapina nonché deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. La droga e la lama rinvenute, invece, venivano immediatamente sottoposte a sequestro.