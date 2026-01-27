Ieri sera a Bologna servizio straordinario ad “alto impatto”

Sono stati intensificati i controlli straordinari del territorio coordinati dalla Questura di Bologna, sulla base delle recenti determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il coinvolgimento di tutti i Reparti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Bologna.

L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza percepita fra i residenti di determinate aree del centro cittadino in cui si registra una maggiore frequentazione di persone con precedenti per reati di varia natura, dediti al compimento di attività illecite e illegali, come lo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, mediante servizi quotidiani.

Ieri sera è stato svolto già un servizio straordinario cosiddetto “Alto impatto”, ricomprendendo l’area di Piazza XX Settembre, Piazza dei Martiri, Porta Galliera, e delle vie limitrofe (via Gramsci, via Milazzo, via Boldrini e via dell’Indipendenza), con l’impiego di cinque equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile, personale della Divisione Anticrimine, un equipaggio SIO dell’Arma dei Carabinieri, un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato e operatori Polizia Locale, per un totale di 40 uomini.

L’impegno messo in campo ha condotto ad un arresto, a 3 sanzioni in via amministrativa per spaccio, a 2 denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione regolare e a 96 soggetti identificati e controllati.

L’arresto è avvenuto nei presso di un bar sito in piazza dei Martiri nei confronti di un cittadino tunisino, classe 2007 irregolare sul territorio italiano, (già gravato della misura del divieto di dimora nella città di Bologna), per il reato di resistenza a pubblico Ufficiale e per possesso di 40 grammi di hashish. Lo stesso, che aveva tentato di eludere i controlli tentando la fuga, è stato altresì, denunciato ai sensi dell’Art 14 TUI.

Il cane “Novak” dell’unità cinofila della Polizia di Stato ha rinvenuto, inoltre, circa 107 grammi di hashish occultata in via Barozzi, all’uscita del piazzale est della stazione.

I due soggetti irregolari rintracciati dagli equipaggi sono stati lasciati a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per intraprendere le pratiche per l’espulsione.

I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane con cadenza quotidiana.