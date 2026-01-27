Consegnati gli attestati “De.Co.” alle compagnie di teatro dialettale bolognese

Domenica 25 gennaio, a Palazzo Pepoli, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati alle compagnie di teatro dialettale premiate con il riconoscimento De.Co. nel novembre scorso. Un’arte che si basa sull’espressività tipica del bolognese, lingua specchio dell’identità e della socialità del nostro territorio. Il teatro dialettale è un’autentica rappresentazione della bolognesità.

Al termine dell’evento, il delegato alla cultura popolare Marco Piazza e il prof. Nicola Bonazzi dell’Università di Bologna hanno annunciato il ritorno a teatro in grande stile del testo principe del teatro bolognese: Il Cardinale Lambertini di Alfredo Testoni.

L’annuncio è stato dato alla fine dell’evento ed è basato sull’inedita collaborazione di molte delle compagnie che hanno ricevuto il marchio De.Co: Bruno Lanzarini, Arrigo Lucchini, Ragnatela, Al Nostar Dialatt, I Nuovi Felsinei, As fa qual ch’as pol, I Amigh ed Granarol, Compagnia Masetti di Luciana Minghetti.

L’iniziativa avrà il patrocinio del Comune e dell’Università di Bologna. Il copione parte dall’originale di Testoni tenendo conto delle rielaborazioni delle versioni di Lanzarini, Lucchini, Ferrarini e della trasposizione cinematografica del 1954 con la grande interpretazione di Gino Cervi.

Il gruppo di 28 attori ha già iniziato le prove, con la regia di Carlo Picchi della compagnia Ragnatela, e ieri hanno offerto un’anticipazione rappresentando una scena del terzo atto.

L’appuntamento sarà al Teatro delle Celebrazioni a fine 2026.