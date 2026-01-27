Chivu “In Champions siamo un pò indietro, però siamo cresciuti”

DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Rispetto al campionato, dove i nerazzurri hanno messo decisamente la freccia, “questa è un’altra competizione, dove siamo un pò indietro. Avevamo aspettative diverse e ci siamo messi da soli in questa situazione, ma vogliamo fare una grande partita per portare a casa quello che ci è mancato”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, alla vigilia della sfida sul campo del Borussia Dortmund, valida per l’ultima giornata della prima fase di Champions League.

“L’obiettivo era entrare tra le prime otto, oggi siamo quattordicesimi – ha ricordato il mister dei nerazzurri – Abbiamo perso delle partite, ma abbiamo quanto meritiamo. Probabilmente contro Liverpool e Atletico meritavamo di più, abbiamo raccolto poco anche con un avversario veramente forte come l’Arsenal. Ma ciò che conta è che la mia squadra sia cresciuta tanto negli ultimi due mesi. Le stagioni perfette non esistono: pazienza per gli errori, dovremo correggerli”.

I ‘canarinì del Dortmund non possono non intimorire un pò, sia per qualità degli interpreti che per calore del pubblico: “Affronteremo una squadra forte, c’è tanta energia in questo stadio: dobbiamo essere pronti per affrontare una gara del genere. Entreremo in campo per vincere ed essere dominanti, poi a fine partita vedremo come siamo messi. Per storia e tradizione il Borussia è una squadra top, giocare in questo stadio non è mai semplice e in pochi qui riescono a vincere, ma cercheremo di fare risultato”.

Domani in campo non ci sarà Barella: “Ha accusato un risentimento muscolare, si è fermato in allenamento e l’abbiamo lasciato a casa per non rischiare. Non sembra grave, domani farà degli accertamenti”. Lautaro Martinez dovrebbe invece indossare regolarmente la sua fascia di capitano: “Non vuole mai riposare, è sempre pronto a dare il suo contributo”.

Pronto alla battaglia anche Yann Bisseck, difensore della nazionale tedesca che, dalle prestazioni in Champions, cerca anche il via libera per un posto ai Mondiali.

“E’ sempre un piacere giocare in Germania, amici e famiglia sono vicini ed una gara di Champions è sempre una cosa bella – le parole dell’ex Colonia e Aarhus – In Champions si gioca sempre con squadre forti, dobbiamo prepararci bene. Loro sono forti anche fisicamente, ma noi siamo bravi e se metteremo in campo le nostre qualità, avremo delle chance per vincere”.

In merito al percorso non sempre felice dell’Inter in Europa, Bisseck ha ammesso che “non è mai semplice in Champions, ma se rivediamo le ultime gare siamo stati sempre in partita. Alle volte incide anche un pò di sfortuna, domani dobbiamo fare il massimo e crederci. Molti pensano che non possiamo arrivare tra le prime otto, però vogliamo vincere la partita. Abbiamo fame e dovremo essere determinati restando però lucidi, senza farci prendere dalle emozioni”, ha concluso Bisseck.

