Celebrato anche a Sassuolo il “Giorno della Memoria”

Anche a Sassuolo, questa mattina, si è celebrato il “Giorno della Memoria”, con la posa di una corona d’alloro nel Giardino delle Rimembranze in viale XX Settembre al monumento che ricorda le vittime dell’Olocausto e gli internati nei campi di concentramento Nazisti.

“Sono passati più di ottant’anni – ha affermato il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – dal 27 gennaio 1945, giorno dell’apertura dei cancelli di Auschwitz mostrando al mondo come l’Olocausto ed il Nazi Fascismo siano stati la pagina più buia del ‘900. Oggi è importante ricordare perché quel periodo è nato non per volontà di pochi ma a causa dell’adesione di tante persone comuni che hanno creduto che la dittatura e l’antisemitismo fossero la soluzione ai tanti problemi dell’epoca. Noi lo facciamo, con iniziative come questa e come la consegna del Giardino dei Giusti ad una classe prima del Liceo Formiggini, ma anche con la riattivazione, per Sassuolo, del Viaggio della Memoria per mostrare ai più giovani cosa è successo e cosa non dovrà più accadere”.

In serata le celebrazioni proseguiranno, a partire dalle ore 20,30 presso l’Auditorium Bertoli in Via Pia 110, con “PorraJimos- Lo sterminio degli ultimi. La storia di Miriam”, a cura del Circolo Culturale Artemisia.