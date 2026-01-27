martedì, 27 Gennaio 2026
"Art' di Yasmina Reza arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna

Bologna
Tradotta in quaranta lingue e interpretata da attori del calibro di Jean-Louis Trintignant, Fabrice Luchini, Albert Finney e Tom Courtenay, Art di Yasmina Reza è la commedia francese contemporanea più rappresentata al mondo. Il celebre testo arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna nell’allestimento diretto e interpretato da Michele Riondino e nella traduzione di Federica Di Lella e Lorenza Di Lella: l’appuntamento è per venerdì 30 e sabato 31 gennaio alle 21.00.

In scena con Riondino, nel ruolo di Marc, Michele Sinisi e Daniele Parisi danno corpo rispettivamente a Serge e a Yvan.

Lo spettacolo ruota attorno a un gesto apparentemente innocuo: l’acquisto di una tela bianca. «Il mio amico Serge ha comprato una tela di circa un metro e sessanta per un metro e venti, dipinta di bianco», annuncia Marc nell’incipit della commedia. Un investimento da duecentomila euro che Marc giudica grottesco, arrivando a definire la tela, senza mezzi termini, «una merda». Il terzo amico, Yvan, nel vano tentativo di restare imparziale, finisce vittima del fuoco incrociato dei compagni, accusato di doppiezza e codardia. La serata si trasforma così in un feroce regolamento di conti, un vero e proprio “gioco al massacro” dove il quadro bianco diventa il reagente chimico da cui affiorano nevrosi e vecchi rancori, sgretolando l’architettura di un’amicizia costruita su egoismo e ipocrisia.

