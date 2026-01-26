Tenta rapina in un supermercato armato di coltello: 33enne arrestato a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un uomo in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, il 21 gennaio scorso, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Il destinatario del provvedimento è un 33enne di origine guineana, volto molto noto alle forze di polizia per via di numerosissimi precedenti, prevalentemente per reati contro la persona e il patrimonio.

Nello specifico, il provvedimento emesso a carico del soggetto si basa su quanto accaduto nel pomeriggio dello scorso 7 gennaio, quando il 33enne avrebbe tentato di rubare della merce da un supermercato di via Regina Margherita ma poi, vistosi sorpreso, si era dato alla fuga minacciando con un coltello un addetto alla vigilanza che aveva tentato di fermarlo.

Subito dopo gli agenti della Polizia di Stato, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle descrizioni fornite dai testimoni del fatto, erano già riusciti a riconoscere il soggetto che, qualche ora più tardi, si è presentato in Questura per adempiere alle prescrizioni a lui imposte in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e venne subito deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di rapina impropria e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Sulla base di quanto sopra ed in considerazione dei numerosi precedenti penali dell’uomo, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

A quel punto, i poliziotti della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno prontamente rintracciato il 33enne, lo hanno tratto in arresto e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione del predetto provvedimento.