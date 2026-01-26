Il Centro Trapianti di Modena protagonista di Elisir il 28 gennaio su Rai Tre

Il Centro Trapianti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, diretto dal prof. Fabrizio Di Benedetto, sarà protagonista mercoledì 28 gennaio 2026 della puntata di Elisir condotta da Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella che va in onda su Rai 3 a partire dalle 10,50. La giornalista Roberta Cerqua ha intervistato al Policlinico il prof. Di Benedetto insieme alla coppia donatore e ricevente protagonisti l’estate scorsa del primo un trapianto di fegato eseguito in Europa – tra i primissimi al mondo – da donatore vivente con un approccio completamente robotico sia per il donatore che per il ricevente.

Il Centro Modenese è stato tra i protagonisti nell’evoluzione del trapianto da vivente a livello internazionale grazie alla progressiva implementazione della tecnologia robotica nel campo dei trapianti d’organo, a coronamento di un percorso iniziato undici anni fa a Modena con l’avvio del programma di chirurgia robotica per le patologie epatiche, biliari e pancreatiche, che conta oggi oltre 750 interventi di chirurgia del fegato, pancreas e vie biliari. Questa tecnologia garantisce grandi vantaggi sia in termini di precisione dell’esecuzione, che di mini-invasività tanto per il donatore che per il ricevente.

Il Centro Trapianti di Modena è attivo da novembre del 2000 presso il Policlinico e ad oggi ha all’attivo oltre 1.500 trapianti di fegato. Da novembre 2019 la Chirurgia Oncologica, Epatobiliopancreatica e Trapianti di Fegato diretta dal prof. Di Benedetto, ha acquisito la responsabilità chirurgica del trapianto di rene, anch’essa innovata con l’introduzione della tecnologia robotica, sia per il prelievo di rene da donatore vivente, sia per il trapianto. Inoltre, dal primo gennaio 2026 il prof Di Benedetto è stato nominato nuovo Direttore del Dipartimento Chirurgie generali e specialità chirurgiche.