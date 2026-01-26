Gli innamorati di Goldoni in scena giovedì al Teatro del Popolo di Concordia

Lo spettacolo che va in scena giovedì 29 gennaio al Teatro del Popolo di Concordia, nell’ambito sella stagione multidisciplinare curata da ATER Fondazione, nasce dalla penna e dal genio di uno dei più celebri drammaturgi italiani, Carlo Goldoni. Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta Gli innamorati, una nuova produzione che adatta l’opera goldoniana in chiave contemporanea e diretto da Roberto Valerio. Un testo che, scritto nel 1759, si rivela ancora in tutta la sua potente contemporaneità.

Gli Innamorati è una storia d’amore, universale, sfaccettata e attualissima, i cui protagonisti sono più vicini alla nostra contemporaneità di quanto si possa pensare.

Un amore dietro al quale si celano contraddizioni e tensioni, così come contraddittori sono i personaggi, alcuni caratterizzati da personalità razionali e “borghesi”, altri più istintivi e impulsivi, contrapposti nei loro atteggiamenti e nel loro modo di affrontare la vita.

