Cittadini esasperati: 15 giovani denunciati nella bassa per violenza privata, danneggiamento e disturbo

In concorso tra loro, avrebbero commesso una serie di presunte condotte delittuose che hanno scosso la tranquillità della comunità locale. Si tratta di 15 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni, tra cui un minorenne di 17 anni, i quali, attraverso presunti comportamenti illeciti e molesti, avrebbero reso difficoltosa la convivenza civile all’interno di un complesso condominiale di un comune della bassa reggiana, costringendo i residenti a tollerare situazioni di costante disagio in prossimità delle proprie abitazioni e attività commerciali.

A seguito delle denunce sporte dalle vittime presso i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco di Sopra, i militari davano avvio a una mirata attività investigativa, riuscendo ad identificare i presunti responsabili delle condotte segnalate, acquisendo a carico dei giovani presunti elementi di responsabilità.

I fatti risalgono alla scorsa estate quando una serie di episodi illeciti si sono verificati con frequenza in un plesso condominiale di un comune della bassa. Urla, bivacchi con consumi di alcolici, musica ad alto volume in ore notturne che impedivano il riposo delle persone, contatori dell’energia elettrica e l’insegna di un negozio danneggiati: queste le presunte condotte illecite dei 15 ragazzi denunciati. I militari, a seguito di meticolose indagini condotte grazie anche alle testimonianze e alle attività acquisite durante in vari interventi, riuscivano a identificare i presunti responsabili, acquisendo a loro carico elementi di presunta responsabilità.

Con l’accusa di violenza privata, danneggiamento, molestia o disturbo alle persone, hanno denunciato 14 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, e un minore di anni 17 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il procedimento, attualmente in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti accertamenti al fine delle valutazioni e determinazioni penali.