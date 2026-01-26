Area comparto: sciopero territoriale di tutto il personale del comparto afferente all’Azienda USL di Bologna per l’intera giornata del 30 gennaio

L’Associazione Sindacale FIALS ha indetto per l’intera giornata di venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 7:00 del 30/01 alle ore 7:00 del 31/01, uno sciopero territoriale per tutto il personale dipendente del comparto afferente all’Azienda USL di Bologna.

Lo sciopero interessa: infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi.

L’Azienda USL di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.