Novellara: in via Gramsci si potano i tigli

Lavori di manutenzione per il verde su via Gramsci. Il Comune di Novellara ha avviato nei giorni scorsi un intervento programmato di cura del patrimonio arboreo lungo il viale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e preservare nel tempo la qualità del verde urbano.

Le lavorazioni riguardano complessivamente 50 tigli: la potatura viene eseguita su 48 piante, mentre per 2 esemplari si è reso necessario l’abbattimento a seguito delle verifiche tecniche. Il cantiere, concentrato su via Gramsci, proseguirà nelle prossime settimane e, salvo condizioni meteo avverse, è previsto che si concluda intorno al 30 gennaio.

L’investimento complessivo per l’intervento è di circa 15 mila euro.

“La manutenzione periodica degli alberi è un’attività fondamentale per garantire la sicurezza, la salute e la longevità del patrimonio verde urbano – ha dichiarato Alberto Razzini, assessore ad ambiente e mobilità – in particolare, interventi su esemplari maturi, come i tigli di oltre cinquant’anni presenti nel viale, permettono di prevenire cedimenti, contenere il rischio di danni a persone e infrastrutture e mantenere una struttura equilibrata e stabile della chioma.
Le potature eseguite con criteri tecnici corretti favoriscono inoltre il benessere complessivo dell’albero, migliorando la sua capacità di resistere a stress ambientali, malattie e condizioni climatiche estreme. Una gestione attenta e programmata degli alberi stradali contribuisce non solo alla tutela dell’ambiente urbano, ma anche al valore estetico e alla qualità della vita della comunità che li vive ogni giorno”

















