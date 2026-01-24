A San Felice numerosi concerti per un viaggio nell’universo della musica

“Music Journey – From Outer Space” è il titolo della rassegna di concerti che si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 30 gennaio al 7 maggio 2026, presso l’auditorium di viale Campi, con inizio alle 20.45.

Si tratta di un viaggio nell’universo della musica, tra generi, epoche e contaminazioni. Dal pop al rock, dal country al jazz, dal soul al rap: parole e musica si intrecciano per accompagnare il pubblico in un percorso che attraversa il tempo e lo spazio. Protagonisti saranno musicisti professionisti e docenti della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, mentre le serate saranno presentate da Guido “Fulz” Vicenzi.

Si comincia venerdì 30 gennaio con la musica pop di “14 Strings” con Claudia Franciosi, Eugenio Polacchini, Matteo Minozzi, Francesco Borghi.

Venerdì 13 febbraio appuntamento con il rock di “The Gang” con Anna Pelloni, Elia Garutti, Mirko Fretti, Federico Bocchi.

Venerdì 6 marzo sarà la volta della musica country con “Country Stars” con Rossella Tranchida, Eugenio Polacchini, Matteo Minozzi, Luca Spaggiari, Matteo Cariani.

Il jazz sarà protagonista del concerto di venerdì 20 marzo con la “Pibaba Jazz Band” con Claudia Franciosi, Andrea Mai, Francesco “Alga” Zucchi, Francesco Borghi.

Venerdì 17 aprile tocca al soul con il “Whole Tone Trio” con Chiara Bolognesi, Elia Garutti, Francesco “Alga” Zucchi, Federico Bocchi.

Giovedì 7 maggio, l’ultimo concerto della rassegna sarà dedicato al rap con “Fra Betti & Friends” con Giacomo Frabetti e ospiti.

Organizzano assessorato alla Cultura del Comune di San Felice, Fondazione scuola di musica “Andreoli”, Cincillà Records, Lions sezione di Finale Emilia – San Felice, con la collaborazione di Pro Loco e con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare. Ingresso singolo: 7 euro; abbonamento a tre concerti 18 euro; abbonamento a sei concerti 35 euro. Sconto del 20 per cento per gli studenti della Fondazione Andreoli.

Il ricavato delle serate, al netto delle spese, sarà destinato a progetto giovanili.

Per informazioni: info.cincillarecords@gmail.com