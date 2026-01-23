venerdì, 23 Gennaio 2026
Ripartono a Formigine gli appuntamenti di plogging. Attivi anche come punti di ritiro dei sacchi Hera nelle frazioni

AmbienteFormigine
Tempo di lettura Less than 1 min.
Al via un nuovo ciclo di iniziative dedicate alla cura del territorio e alla sostenibilità ambientale. A partire da DOMANI (sabato 24 gennaio), i cittadini sono invitati a partecipare alle attività di plogging: la raccolta dei rifiuti mentre si cammina o si corre.

Durante tutti gli appuntamenti, è prevista la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata. Per il ritiro del kit è indispensabile presentarsi muniti della propria Tessera Smeraldo.

Il “tour ecologico” parte sabato 24 gennaio, dalle ore 9 alle ore 11, con ritrovo nel piazzale della Chiesa a di Magreta.

Per garantire una copertura capillare delle frazioni, sono già state fissate le tappe successive, che toccheranno diversi punti del territorio comunale: 21 febbraio (al mattino) Colombaro, con ritrovo in via Maestri del Lavoro; 21 marzo (al mattino) Ubersetto, presso il piazzale della Chiesa; 18 aprile (a partire dalle 15.30) Formigine, con ritrovo presso il parcheggio di Villa Gandini.

Il progetto mira non solo a mantenere puliti gli spazi pubblici, ma anche a rafforzare il senso di comunità e la consapevolezza ecologica. L’iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con il gruppo degli Ecovolontari, una realtà impegnata nelle buone pratiche di riciclo e nella tutela ambientale.

 

















Redazione 1

