Percorso quadriennale turistico per il ‘Morante’: ieri la presentazione

Presentato ieri, presso l’auditorium Bertoli, il nuovo percorso formativo predisposto per il prossimo anno scolastico dall’Istituto di Istruzione Superiore ‘Elsa Morante’. Un 4+2 con indirizzo turistico (‘Turismo esperienziale, valorizzazione territoriale e hospitality digitale’, per l’esattezza) che si inserisce nella filiera tecnologica prevista dal Ministero.

Il percorso permette, in quattro anni, di ottenere il diploma di scuola secondaria di secondo grado con lo stesso valore legale del diploma quinquennale, conseguito il quale sarà possibile proseguire ulteriori due anni o, in alternativa, seguire un ITS annuale o ancora scegliere se iscriversi all’Università o provare ad entrare nel mondo del lavoro. «E’ un percorso particolarmente innovativo, in grado di formare figure altamente qualificate», ha spiegato il dirigente scolastico del ‘Morante’ Edoardo Piparo.

Il nuovo percorso 4+2, rappresenta quindi un’importante opportunità formativa, pensata per rispondere alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro nel settore turistico, integrando istruzione e competenze tecnologiche.

















