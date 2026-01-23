Fiorano Modenese: un weekend tra memoria, storia e poesia

Nel fine settimana sono in programma a Fiorano Modenese due appuntamenti culturale dedicati alla riflessione e al ricordo.

Sabato 24 gennaio alle ore 17, presso la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano, in occasione del Giorno della Memoria, è in programma l’incontro dal titolo “Il nazismo contro l’arte degenerata”.

Rita Turrini guiderà il pubblico in un percorso di analisi sulla repressione culturale operata dal regime nazista e sulla persecuzione degli artisti considerati “degenerati”. Sarà accompagnata da intermezzi musicali eseguiti da Claudio Ughetti e da letture a cura di Davide Matteo Sala. L’evento è realizzato dal Circolo Culturale Artemisia APS, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17.00 presso Villa Cuoghi, a Fiorano Modenese torna la rassegna Il Tè delle 5.

L’evento sarà dedicato alla presentazione di “La trilogia dei canti di provincia” di Federico Bertesi, un percorso poetico articolato attraverso le raccolte De Gin Tonic Eloquentia, Extrema ratio e Nox Populi. La trilogia propone una riflessione lirica e frammentata sui territori, le voci e le tensioni della provincia contemporanea.

Le letture saranno curate da Beatrice Bertesi, Giulia Chiesurin e Anna Pallotti, alla presenza dell’autore. L’accompagnamento musicale sarà affidato a Giovanni Pietri.

L’incontro, con patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, è organizzato dall’associazione INarte, in collaborazione con l’associazione fotografica Framestorming, il Circolo culturale Nuraghe Pinuccio Sciola e Amici della Musica Nino Rota.

Al termine, come da tradizione della rassegna, seguirà il rito del tè, momento di condivisione e convivialità con il pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.