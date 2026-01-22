URP di Fiorano Modenese: crescono gli accessi e le segnalazioni dei cittadini

Nel 2025 sono stati 10.851 gli accessi (fisici, telefonici e tramite email) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Fiorano Modenese, negli orari di apertura, con una media di circa 904 utenti al mese. Un dato in aumento rispetto al 2024 (9.739 accessi), che conferma l’importanza di questo primo punto di informazione per i cittadini.

Oltre alle informazioni sui servizi e procedimenti comunali, orari, recapiti e altre più generali anche non riguardanti il Comune (bonus, Agenzia delle entrate, tribunale), una parte importante dell’attività dell’URP riguarda la raccolta di segnalazioni relative al decoro urbano, gestite con la piattaforma e app gratuita Comuni-Chiamo.

Lo scorso anno sono state 2.266 le segnalazioni inserite sul gestionale ed inviate agli uffici comunali competenti per la risposta al cittadino, con un aumento del 53% circa rispetto al 2024 (1.486). Quasi il 90% delle segnalazioni risulta chiuso a fine anno (2.039), poco più di 200 sono quelle sospese o nuove, ossia inserite negli ultimi due mesi dell’anno.

Il 26% dei reclami (596) riguarda le strade: buche (200), asfalti dissestati o pericolosi (79), pulizia (74), caditoie e tombini (55), parcheggi (49). A queste si aggiungono 62 segnalazioni su marciapiedi, 22 relative a ciclabili e 194 riguardanti la segnaletica orizzontale e verticale e i semafori non funzionanti (25).

Nel 2025 sono state 372 le segnalazioni sull’abbandono di rifiuti (anche di pericolosi e ingombranti), sul mancato ritiro e sulle condizioni di cassonetti e zone dove sono posizionati. Il Comune di Fiorano Modenese tiene attentamente monitorata la situazione in collaborazione con Hera, a cui i cittadini si rivolgono anche direttamente tramite il servizio clienti o utilizzano la app ‘Il Rifiutologo’.

Le segnalazioni relative alla manutenzione del verde pubblico sono state 358, la maggior parte riguardanti: le potature (99), gli sfalci (87) e la manutenzione in generale (73). Infine sono state 149 quelle sull’illuminazione pubblica, nel 2025 tornate in capo al Comune e gestite tramite Comuni-Chiamo, per poi essere inoltrate al gestore del servizio Engie.

Nel 2025 l’ufficio Strade ha gestito 951 segnalazioni, 526 il servizio Ambiente (rifiuti), l’ufficio Verde 516 e la Polizia Locale 310.

Parecchi cittadini (2.650), nel 2025, si sono rivolti per informazioni anche all’operatore che presidia l’ingresso in Municipio. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che ancora non conoscono l’ubicazione dei servizi Demografici (1.055), Tari (271) e cimiteri (112), URP (121) e messo notificatore (119), che da gennaio 2024 si sono spostati presso lo Sportello del Cittadino in via Vittorio Veneto 23.

Il resto delle richieste di informazioni dello sportello di accoglienza in piazza Ciro Menotti ha riguardato poi la segreteria del Sindaco (295), l’ufficio Tributi (288), l’economato e anagrafe canina (120) e il protocollo (47), che hanno ancora sede in Municipio. Un centinaio anche le richieste di indicazioni sull’ubicazione del uffici tecnici.

“I dati confermano quanto il dialogo con i cittadini sia centrale per migliorare la qualità dei servizi e la cura del territorio. L’aumento delle segnalazioni non è un segnale negativo, ma al contrario dimostra attenzione, senso civico e fiducia negli strumenti messi a disposizione dal Comune. Ogni segnalazione rappresenta per noi un’opportunità di intervento e di miglioramento continuo. L’Amministrazione è impegnata a monitorare costantemente le criticità e a rafforzare il coordinamento tra gli uffici, consapevole che il contributo della cittadinanza è fondamentale per rendere Fiorano una città sempre più curata, efficiente e vivibile.”, spiega Monica Lusetti, assessora alla Vicinanza e cura del cittadino del Comune di Fiorano Modenese.

L’URP è aperto al pubblico, senza appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il lunedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 17.30, presso lo Sportello del Cittadino, in via Vittorio Veneto, 23 a Fiorano Modenese. Negli orari d’ufficio risponde al numero 0536 833239 e alla mail info@fiorano.it.