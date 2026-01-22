Sassuolo per il Giorno della Memoria 2026

È iniziato questa mattina, con lo spettacolo “Anna Frank” al teatro Carani riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il ricco programma di appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Circolo Culturale Artemisia ed il Liceo A.F Formiggini, in occasione del Giorno della Memoria.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto, dopo la risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005 durante la 42ª riunione plenaria. Si stabilì di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quella data nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’operazione Vistola-Oder in direzione della Germania, “liberarono” il campo di concentramento di Auschwitz.

Martedì 27 gennaio il programma istituzionale

Alle ore 10,15, presso il Parco delle Rimembranze di viale XX Settembre, la cerimonia pubblica alla presenza delle Autorità Cittadine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma, dei Deportati, ex Internati e Combattenti e della Resistenza.

A seguire, alle ore 11 circa, al Liceo Formiggini in Via Bologna 1, si terrà la consegna del Giardino dei Giusti ad una classe prima.

La sera, con inizio alle ore 20,30 presso l’Auditorium Bertoli in Via Pia 110, PorraJimos-Lo sterminio degli ultimi. La storia di Miriam; a cura del Circolo Culturale Artemisia.