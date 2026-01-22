Per il Giorno della Memoria, concerto in Mediateca a San Lazzaro di Savena

Martedì 27 gennaio alle ore 20 la Mediateca (via Caselle 22) ospita un concerto celebrativo in occasione del Giorno della Memoria per commemorare le vittime della Shoah e rinnovare l’impegno collettivo nel ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e a seguire il concerto del Duo Orchestra Senzaspine, formato da Clara Sette al violoncello e Martina Sighinolfi al pianoforte. Il duo proporrà un percorso musicale di intensa forza espressiva, capace di accompagnare la riflessione attraverso il linguaggio universale della musica. Un momento di ascolto e raccoglimento pensato per onorare le vittime e stimolare una partecipazione emotiva e consapevole del pubblico. La serata proseguirà con l’appuntamento del Mediateca CineClub, che proporrà una proiezione a tema Memoria, ampliando il percorso commemorativo attraverso il cinema come strumento di testimonianza e approfondimento storico. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.