giovedì, 22 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiLa Polizia Locale del Distretto Ceramico celebra San Sebastiano





La Polizia Locale del Distretto Ceramico celebra San Sebastiano

AppuntamentiDistretto CeramicoFioranoSassuolo
Tempo di lettura 1 min.

Corteo da Maranello, benedizione dei mezzi e Messa solenne al Santuario di Fiorano per ringraziare uomini e donne in divisa

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Basilica pontificia di Fiorano Modenese, si svolgerà la celebrazione eucaristica in onore a San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, presieduta da don Roberto Montecchi, rettore del Santuario. Parteciperanno i Comandi delle polizie locali dell’Unione del Comuni del Distretto Ceramico e sarà l’occasione per ringraziare dell’attività di tanti uomini e donne in divisa a servizio dei cittadini.

Quest’anno il momento iniziale delle celebrazioni sarà a Maranello: in piazza Libertà, alle 9.30, il ritrovo di tutti gli agenti del Distretto, seguito dai saluti istituzionali e dalla benedizione delle vetture. Poi il corteo dei mezzi della Polizia Locale raggiungerà il Santuario, attraversando Maranello (via Claudia), Spezzano (via Statale) e Fiorano ( via Vittorio Veneto – via del Santuario).

Dalle ore 10.15 le vetture saranno esposte sul sagrato, dove avverrà l’accoglienza delle autorità civili e militari che parteciperanno alla santa Messa. Per l’occasione piazzale Papa Giovanni Paolo II sarà chiuso con divieto di sosta dalle 7 alle 14 di sabato 24 gennaio 2026.

Su proposta della Basilica, in piena sinergia con le centrali di Polizia Locale e le rispettive amministrazioni, si ripropone questo momento prezioso per rinnovare l’amicizia e la collaborazione con questo corpo di sicurezza, che tanto si spende a servizio del Santuario durante i mesi dell’anno e rende sempre concreta quella nobile missione di prossimità, portando alti i valori della giustizia e della pace.”, sottolineano dalla Basilica pontificia di Fiorano.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.