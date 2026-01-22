Il Circolo culturale Artemisia in occasione del Giorno della Memoria 2026

Nei tempi tristi che stiamo vivendo la voce della Memoria è sovrastata dal fragore della cronaca.

Ogni giorno le immagini e le notizie che provengono da luoghi di guerra e di oppressione in varie parti del mondo ci dicono come sia stata illusoria l’invocazione “Mai più” suscitata dalla scoperta della Shoah e dei molteplici crimini messi in atto dai nazi-fascisti.

Tuttavia, per non soccombere al senso di impotenza e di frustrazione che ci assale di fronte ad un presente spaventoso, per non rassegnarci ad un futuro di rinnovate discriminazioni e sopraffazioni, dobbiamo ancora, e oggi più che mai, ritrovare nella memoria del passato le ragioni per ripetere con rinnovata forza “Mai più”.

È con questo spirito che, anche quest’anno, il Circolo culturale Artemisia, in occasione del Giorno della Memoria, propone non uno ma ben due incontri, come sempre ideati e curati con perizia e dedizione da Rita Turrini, per non dimenticare che cosa è capitato all’umanità quando il pregiudizio e la violenza cieca hanno prevalso sulla ragione e sulla comprensione e il rispetto per le diversità.

Il primo “Il nazismo contro l’arte degenerata”, che si terrà sabato 24 gennaio alle ore 17.00 nella Sala delle vedute al Castello di Spezzano, è dedicato al tema dell’Arte degenerata e ripropone la persecuzione dei nazisti contro le avanguardie e gli artisti che ne furono protagonisti. Letture a cura di Davide Matteo Sala, intermezzi musicali eseguiti da Claudio Ughetti.

Il secondo “Porrajmos – Lo sterminio degli ultimi. Il silenzio della storia”, che si terrà martedì 27 gennaio alle ore 20.30 presso l’Auditorium P.A. Bertoli di Sassuolo, intende sottrarre all’oblio la discriminazione e le vessazioni di cui furono vittime i Rom e i Sinti, che condivisero con gli ebrei la sorte nei campi di sterminio. Letture a cura di Davide Matteo Sala, intermezzi musicali eseguiti da Claudio Ughetti.

Due temi che lasceranno nelle nostre menti diversi spunti di riflessione sulle brutture del passato ma soprattutto su quelle presente per dire, oggi più che mai, ancora più forte “Mai più”.

Ingresso gratuito per entrambi gli eventi.