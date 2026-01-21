Refutura, in funzione il primo impianto della comunità energetica: arrivano i primi benefici concreti per il territorio della Bassa reggiana

La Comunità Energetica Rinnovabile REFUTURA raggiunge un primo, importante traguardo operativo. È entrato ufficialmente in funzione il primo impianto fotovoltaico allacciato alla CER, installato sulla copertura del capannone SABAR e collegato alla prima configurazione della comunità energetica.

L’impianto, con una potenza complessiva di 500 kW, ha iniziato a produrre energia rinnovabile e, grazie al meccanismo del consumo condiviso, garantisce già a Refutura un incentivo mensile di circa 5.000 euro, a cui si aggiungono i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta. Un risultato immediato e concreto, che dimostra la capacità del progetto di generare valore fin dalle prime fasi di attivazione.

Si tratta del primo impianto immesso nella Comunità Energetica Refutura e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo avviato dalla Fondazione. Nelle prossime settimane inizieranno, infatti, i lavori per gli altri impianti già previsti nel programma di investimenti, che porteranno sul territorio circa 3 MW complessivi di nuova potenza installata.

A regime, l’intero sistema consentirà di generare incentivi per circa 180.000 euro annui, risorse che saranno interamente destinate alla realizzazione di progetti sociali sul territorio per i prossimi 20 anni, rafforzando il ruolo della comunità energetica come strumento non solo ambientale, ma anche sociale e di coesione.

«Questo primo impianto rappresenta un risultato importante raggiunto dopo un percorso complesso e tutt’altro che scontato», dichiara Roberto Angeli, presidente di Refutura. «La costituzione della Comunità Energetica è stata particolarmente difficoltosa, soprattutto a causa dei continui cambi normativi che in questi anni hanno reso incerto e frammentato il quadro di riferimento. Nonostante questo, grazie alla perseveranza tecnica e alla determinazione del progetto, siamo riusciti ad arrivare a un risultato concreto. Oggi Refutura è operativa, produce energia e genera risorse che torneranno alla comunità sotto forma di progetti sociali».

Il valore e l’innovatività dell’esperienza di Refutura sono stati riconosciuti anche a livello nazionale. La Comunità Energetica è stata, infatti, invitata a partecipare al 5° Convegno Nazionale sulle Comunità Energetiche, in programma il 29 gennaio 2026 presso la sede del GSE a Roma, per raccontare il proprio percorso e i risultati già raggiunti.

Refutura è stata selezionata in quanto tra le prime Comunità Energetiche in Italia gestite da enti pubblici ad essere pienamente operative e già in grado di percepire i primi introiti economici, portando all’attenzione nazionale un’esperienza concreta di transizione energetica pubblica e territoriale. Questo primo impianto segna l’avvio di una fase pienamente operativa, in cui la transizione energetica diventa un risultato misurabile e duraturo, capace di produrre benefici ambientali, economici e sociali a favore dell’intera comunità.