Premiati i vincitori del bando intitolato all’Ing. Gabriele Giacobazzi, scomparso nel 2024

Al Tecnopolo di Modena si è tenuta la cerimonia di premiazione del bando intitolato all’Ing. Gabriele Giacobazzi, vicepresidente di Hera dal 2020, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena dal 2017, assessore del Comune di Modena all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale (2012 – 2014) e ai Lavori pubblici e Mobilità (2014 – 2018) e docente presso Unimore alla Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale dal 2015 al 2021, prematuramente scomparso nel marzo 2024.

Il bando ha assegnato due borse di studio del valore di 10mila euro ciascuna a due studenti meritevoli, immatricolati per la prima volta nell’a.a. 2024/2025 al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Le borse di studio sono state istituite su proposta dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena e del Comune di Modena, grazie al contributo del Gruppo Hera. I vincitori del bando sono la studentessa Giulia Andreoli e lo studente Lorenzo Menna.

Alla cerimonia, aperta dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Prof. Francesco Leali, hanno partecipato il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che ha sottolineato la vicinanza dell’amministrazione comunale a un suo ex amministratore di grande valore, il Vicepresidente di Hera Tommaso Rotella, il Direttore Centrale Rapporti con gli Enti Locali del Gruppo Hera Ing. Roberto Gasparetto, la presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena Ing. Valeria del Borgo e il Vicerettore di Unimore con delega alla Didattica Prof. Gianantonio Battistuzzi. L’evento è stato coordinato dal Prof. Alessandro Bigi, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale di Unimore.

“Siamo certi che contribuire alla formazione di giovani meritevoli con queste borse di studio sia la scelta migliore per tenere viva la memoria di Gabriele Giacobazzi, di cui ricordiamo le doti umane, la competenza e la professionalità; valori che questa iniziativa ha l’obiettivo di trasmettere alle future generazioni di ingegneri” – ha affermato l’Ing. Roberto Gasparetto.

“Come Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale – ha aggiunto il Prof. Alessandro Bigi – sono sinceramente grato ad HERA SpA per queste generose borse di studio e sono anche molto orgoglioso dei nostri studenti e studentesse, in particolare di chi è riuscito a partecipare a questo bando nonostante i requisiti oltremodo selettivi. Questi premi – ha proseguito il Prof. Bigi – sono uno dei frutti della stretta collaborazione tra il nostro Corso di Laurea Magistrale e le aziende del territorio nella formazione dei nostri futuri ingegneri, che è un tratto distintivo del percorso di studio che abbiamo progettato. Per noi è stato davvero un previlegio poter avere un ingegnere competente ed appassionato come l’Ing. Gabriele Giacobazzi come docente, e il modo più idoneo per ricordarlo qui ad Unimore non poteva che essere un premio verso l’impegno e i risultati di due brillanti giovani futuri ingegneri civili e ambientali”.

“Siamo davvero lieti che Unimore abbia accolto la nostra proposta – ha concluso l’Ing. Valeria Del Borgo – e, grazie al fondamentale e generoso contributo di Hera, sia stato possibile attivare le due Borse di studio intitolate a Gabriele Giacobazzi: questa iniziativa rappresenta un degno riconoscimento ad una persona di eccezionale valore umano e professionale, che ha costituito un esempio ed una guida per la città di Modena e per tutta l’ingegneria italiana. Inoltre, contribuirà a valorizzarne il ricordo presso le giovani generazioni, verso le quali Gabriele ha sempre rivolto grande attenzione sia come professionista sia come insegnante e formatore”.

***

Nella foto da sx: Francesco Leali, Corrado Giacobazzi (figlio dell’Ing. Gabriele Giacobazzi), Valeria Del Borgo, Roberto Gasparetto, Gianantonio Battistuzzi, Lorenzo Menna, Giulia Andreoli, Alessandro Bigi.