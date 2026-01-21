mercoledì, 21 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino BologneseOpen day vaccinale antinfluenzale venerdì 23 gennaio alla Casa della Comunità di...





Open day vaccinale antinfluenzale venerdì 23 gennaio alla Casa della Comunità di Vergato

Appennino BologneseSanità
Tempo di lettura 1 min.

Vaccinazioni gratuite ad accesso diretto, senza prenotazione, per adulti e bambini dai 6 mesi in su

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Venerdì 23 gennaio, dalle 13.30 alle 17.30, è in programma un open day vaccinale antinfluenzale alla Casa della Comunità di Vergato, in Via dell’Ospedale, 1. L’open day è organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica e dalla Pediatria Territoriale dell’Azienda USL di Bologna.

Come previsto dal primo gennaio 2026 dalla Regione Emilia-Romagna, la vaccinazione sarà offerta gratuitamente. L’accesso è diretto e senza necessità di prenotazione per tutte le persone dai 6 mesi di età che non hanno la possibilità di effettuare la vaccinazione dal proprio Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta o nelle farmacie aderenti alla campagna vaccinale. Potranno accedere anche le persone con assistenza sanitaria in altre regioni italiane.

Durante l’open day sarà offerta anche la co-somministrazione del vaccino anti-Covid.
Nel territorio dell’Azienda USL di Bologna risultano vaccinate complessivamente 209.492 persone, con un incremento del 3,3% rispetto alla precedente stagione influenzale. In particolare si registra una buona adesione nella popolazione sotto i 65 anni, mentre tra gli over 65 – fascia più esposta alle complicanze dell’influenza – i vaccinati risultano leggermente in calo rispetto allo scorso anno. Il distretto dell’Appennino Bolognese è inoltre quello con il tasso di copertura vaccinale più basso rispetto agli altri distretti sanitari.
Poiché la circolazione dei virus antinfluenzali è tuttora in corso, c’è ancora tempo per vaccinarsi. È importante, soprattutto per le persone con più di 65 anni e per i soggetti fragili, cogliere le opportunità offerte dalla campagna vaccinale per proteggere la propria salute e ridurre il rischio di complicanze.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.