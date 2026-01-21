Giorno della Memoria 2026 a Fiorano Modenese

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Il Comune di Fiorano Modenese promuove due iniziative culturali aperte al pubblico, dedicate favorire la conoscenza storica e la riflessione sui crimini del nazismo e sulla persecuzione degli ebrei, attraverso linguaggi diversi: la storia dell’arte, la musica, la lettura e il cinema.

Il primo appuntamento è in programma sabato 24 gennaio alle ore 17, presso la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano, con l’incontro dal titolo “Il nazismo contro l’arte degenerata”. Rita Turrini, che guiderà il pubblico in un percorso di analisi sulla repressione culturale operata dal regime nazista e sulla persecuzione degli artisti considerati “degenerati”. L’incontro sarà accompagnato da intermezzi musicali eseguiti da Claudio Ughetti e da letture a cura di Davide Matteo Sala. L’evento è realizzato in collaborazione con il Circolo Culturale Artemisia APS. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Il secondo appuntamento sarà martedì 27 gennaio alle ore 20.45, presso il cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese, con la proiezione del film “La zona d’interesse”, vincitore di due Premi Oscar nel 2024. La pellicola, che affronta in modo originale il tema della Shoah, sarà introdotta da Giulia Ricci, docente ed esperta di didattica della storia dell’Istituto Storico di Modena, che offrirà una chiave di lettura storica e contestuale dell’opera. Anche per questo evento l’ingresso è libero e gratuito.