Con la Marilyn di Andy Warhol inaugura a Sassuolo la nuova biblioteca Cionini

Un evento culturale di rilievo internazionale renderà unica la giornata d’inaugurazione della Biblioteca Cionini: per la prima volta la città ospiterà un’opera di Andy Warhol, uno dei più influenti artisti del Novecento. Sabato 24 gennaio, dalle ore 9.30, presso la Sala G.P. Biasin, sarà infatti esposta l’opera “Marilyn” (1982), serigrafia su lastra di metallo, 50 x 50 cm, proveniente da una collezione privata.

“Ancora non mi sembra possibile che un’opera in grado di fare la storia dell’arte, della cultura ma anche della cinematografia mondiale arrivi in città – afferma il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – per essere ammirata gratuitamente da chiunque voglia ammirarla dal vivo. Ospitare per la prima volta un’opera di Andy Warhol, artista simbolo della cultura contemporanea, è un privilegio e un grande orgoglio per la nostra città. Opere simili sono solitamente racchiuse in collezioni private, esposte in musei: Sassuolo la rende disponibile in un’occasione unica che testimonia la vitalità culturale della nostra città e la nostra intenzione di renderla sempre più protagonista di iniziative di alto valore artistico, culturale ed internazionale”.

Grazie alla generosità di un collezionista, che ha concesso il prestito dell’opera, Sassuolo avrà l’opportunità unica di ammirare un capolavoro dal valore inestimabile, simbolo universale della Pop Art e della poetica warholiana. L’esposizione sarà eccezionalmente aperta al pubblico solo per la giornata del 24 gennaio, rendendo l’appuntamento ancora più esclusivo.

“Voglio personalmente ringraziare il collezionista – aggiunge l’Assessore alla Cultura Federico Ferrari – che ha deciso di aiutarci a rendere unica la giornata d’inaugurazione, mettendoci a disposizione Marilyn gratuitamente. Sono poche le realtà in tutta Italia che possono vantare eventi di questa portata: grazie ad uno straordinario lavoro di squadra Sassuolo è tra queste e ne siamo orgogliosi”.

La visita all’opera sarà organizzata in piccoli gruppi con accessi ogni 30 minuti, accompagnati dalla curatrice Federica Franceschini, che guiderà il pubblico alla scoperta della storia dell’artista statunitense, del contesto culturale della Pop Art e del significato iconico dell’immagine di Marilyn Monroe, icona senza tempo della cultura di massa. L’iniziativa, curata da Federica Franceschini, intende offrire non solo una visione ravvicinata dell’opera, ma anche un’esperienza di approfondimento e dialogo, capace di avvicinare un pubblico ampio all’arte contemporanea.

La giornata si concluderà alle ore 17,30 con un talk dedicato alla Pop Art, che vedrà protagonista Nicolas Ballario, critico e divulgatore d’arte contemporanea, in un incontro aperto al pubblico per riflettere sull’eredità di Andy Warhol e sull’attualità del suo linguaggio artistico.

L’esposizione di Marilyn rappresenta un momento storico per Sassuolo e un forte segnale di rilancio culturale, in linea con la riapertura della Biblioteca Comunale N. Cionini, che si conferma luogo vivo di incontro, conoscenza e sperimentazione culturale.