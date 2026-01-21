Carpi: perde il controllo della vettura e sfonda la vetrata di un supermercato. Nessun ferito grave

Oggi poco dopo la mezza, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi è intervenuta d’urgenza in via Galileo Galilei in città, a seguito di un singolare incidente stradale. ​Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo, terminando la propria corsa all’interno di un supermercato situato lungo la via.

Il veicolo ha infranto la vetrata d’ingresso, penetrando nell’area di vendita.

​Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, scollegando le batterie e verificando eventuali perdite di carburante, e l’area circostante, ovvero la stabilità degli infissi danneggiati. Il conducente è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con ambulanza. Fortunatamente, nonostante l’orario di affluenza, non si registrano feriti gravi tra i clienti e il personale del supermercato.

​Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.