Tentato furto di rame al Cimitero San Cataldo di Modena

L’intervento dei Carabinieri sventa il colpo e permette di recupera la refurtiva

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori. Ieri notte, il tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha permesso di sventare un furto di materiale presso il Cimitero Monumentale “San Cataldo”.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un cittadino, il quale, notando movimenti sospetti all’interno dell’area cimiteriale, ha prontamente allertato la Centrale Operativa.  I malviventi pertanto, dopo aver già smontato diversi pluviali in rame, si sono dileguati pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie, abbandonando sul posto l’intera refurtiva.

Il materiale asportato è stato interamente recuperato e restituito agli uffici comunali preposti, grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale.

L’episodio sottolinea l’importanza fondamentale della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine: la prontezza del passante nel segnalare l’anomalia e la tempestività d’intervento dei Carabinieri hanno evitato non solo un danno economico, ma anche il deturpamento di uno dei luoghi più iconici e solenni della città di Modena.

Le indagini sono tuttora in corso per identificare i responsabili del tentato furto.

 

 

















Redazione 1

