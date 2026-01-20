I piccoli della scuola d’infanzia di Albinea a lezione di psicomotricità nella palestra comunale

È iniziato il 19 gennaio un importante progetto dedicato alla promozione della pratica sportiva per i più piccoli, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Albinea, scuola comunale d’infanzia Il Frassino, Circolo Tennis Albinea e con il sostegno di Elettric 80 e Agenzia Prima Immobiliare.

Tutti i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia Comunale avranno l’opportunità di praticare tutte le settimane per tre mesi, nella Palestra Comunale di via Grandi, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, alcune lezioni di psicomotricità con l’esperta professoressa Alessia Soncini.

L’intento è far sì che lo sport venga riconosciuto sempre più come parte fondamentale del percorso di crescita, integrandosi con le attività educative.

Il progetto è reso possibile grazie al sostegno di Elettric 80 e Agenzia Prima Immobiliare, che insieme al Comune e al Circolo, hanno deciso di investire sul benessere del bene più prezioso che abbiamo, i nostri bambini e le nostre bambine.