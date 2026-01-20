martedì, 20 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaContinuano i servizi di controllo nelle zone adiacenti lo stadio Dall’Ara durante...





Continuano i servizi di controllo nelle zone adiacenti lo stadio Dall’Ara durante concerti e partite di calcio

BolognaCronacaMobilità
Tempo di lettura 1 min.

Da giugno 2025 ad oggi sono 1.020 le violazioni accertate

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Continua, e non si ferma, l’attenzione da parte della Polizia Locale alla situazione sosta e viabilità nelle zone adiacenti allo stadio Dall’Ara nel corso delle partite di calcio e dei concerti organizzati.

Anche durante l’ultima partita Bologna-Fiorentina sono state elevate 22 sanzioni in via Donati/Ghisello (vedi foto allegata), dove erano arrivate diverse segnalazioni di cittadini, 16 nelle aree verdi in Certosa e un’altra decina tra soste e doppia fila in Gandhi/Romagnoli e via XXI Aprile.

Il comando di Polizia Locale allestisce, da sempre, un servizio consistente che garantisce  i blocchi stradali, le scorte ai tifosi e le altre esigenze di viabilità. Naturalmente, nei servizi programmati, rientra anche il controllo delle soste, intervenendo nei luoghi a maggiore criticità costante e in altre zone quando ricorrano necessità contingenti.

Nel periodo dei concerti nei mesi di giugno e luglio 2025 e durante le partite della stagione in corso dal mese di agosto 2025 ad oggi, sono state accertate 1.020 violazioni così suddivise:

  • 822 nelle aree verdi della Certosa, rotonda Romagnoli, giardino del Ghisello, via La Pira e via Nenni
  • 87 nelle vie XXI Aprile e strade laterali
  • 111 in altre vie, tra cui via Marzabotto e limitrofe

Sulle aree verdi viene applicata una sanzione da 100 euro in base al Regolamento del Verde e non è prevista la rimozione. In altri casi, come fermate bus, incroci, passi carrai, viene invece disposta la rimozione del veicolo sanzionato come prevede il codice della strada.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.