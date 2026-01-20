martedì, 20 Gennaio 2026
A Novellara un incontro per genitori sull’affettività e la sessualità nei bambini

Bassa reggianaNovellara
Tempo di lettura 1 min.
Parlare di affettività e sessualità con i bambini non è mai semplice, ma è un passaggio fondamentale per una crescita consapevole. Per offrire strumenti concreti e uno spazio di riflessione condiviso, il Centro per le Famiglie Bassa Reggiana organizza l’incontro dal titolo: “COME GLIENE PARLO? Come affrontare i temi dell’affettività e della sessualità”.

L’appuntamento, in programma per domani, mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 18.30 presso la sede di via Mascagni 13 a Novellara, si inserisce nel più ampio ciclo “Questioni di Educazione”. Si tratta di un format pensato per coinvolgere genitori, nonni e chiunque sia interessato ad approfondire le sfide educative contemporanee.

L’incontro di domani sarà dedicato specificamente alla fascia d’età 6-10 anni. In questo periodo della vita, i bambini iniziano a porre domande più complesse e a manifestare una naturale curiosità verso il proprio corpo e le relazioni. Guidati dalle psicologhe del Centro per le Famiglie, i partecipanti potranno esplorare modalità comunicative adeguate, scoprendo come trasformare dubbi e imbarazzi in occasioni preziose di dialogo e fiducia.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti ed è gradita la conferma di partecipazione. La finalità è quella di creare una rete di supporto che non lasci soli gli adulti di fronte ai grandi temi dell’educazione.

Per informazioni e iscrizioni: 335 1415137, centrofamiglie@asbr.it, www.asbr.it

 

















Redazione 1

