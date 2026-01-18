domenica, 18 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeIn evidenzaUna grande festa per celebrare gli atleti del Nuoto Club Sassuolo





Una grande festa per celebrare gli atleti del Nuoto Club Sassuolo

In evidenzaSassuoloSportNuoto
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 17 gennaio il Nuoto Club Sassuolo ha celebrato i suoi atleti e ha fatto rivivere la passione per il nuoto a genitori e bimbi (150 persone tra adulti e bambini). Il pranzo sociale è stata l’occasione perfetta per condividere momenti di gioia e riconoscenza.

I premi assegnati ai migliori atleti della società, meritatissimi:

  • Poggi Elena Sofia (esordienti C)
  • Scaioli Federico (esordiente B)
  • Ourgaz Saad (esordiente A)
  • Gnudi Francesco (categoria ragazzi)
  • Valmori Giulia (categoria junior)
  • Baraldi Carlo Alberto (categoria cadetti)

Un grande applauso ad Alessandro Pavesi, vincitore del Master dell’anno, che con la sua dedizione e passione ispira tutti.
Martina Mecugni merito e costanza ma soprattutto i suoi risultati parlano prima di lei: riconoscimento al suo grande merito.
La festa non è finita qua: giochi in piscina, staffette e tanto divertimento.

Il Nuoto Club Sassuolo vuole davvero riportare il nuoto agli albori e ricordare che “chi nuota si nota!”

Complimenti a tutti gli atleti, ai genitori e allo staff per l’organizzazione: Thomas Gemelli, Davide Montepoli, Lorenzo Asinari, Lara Magni, Linda Giuliani, Linda Lombardi, Simona Meschiari, Chiara Mammi e il preparatore atletico Simone Regnani. Grazie di cuore.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.