Scandiano piange Cristina Bolondi, artista e atelierista

Artista, atelierista e appassionata volontaria. È lutto a Scandiano per la scomparsa di Cristina Bolondi, 52 anni. Cristina, molto conosciuta per la sua attività nelle scuole e per i progetti portati avanti con il collettivo di creative “Le Germoglianti”, si è spenta dopo una lunga malattia nella sua casa di Scandiano, circondata dall’affetto dei familiari e degli amici.

Cristina, dopo il diploma all’Istituto d’arte Gaetano Chierici di Reggio Emilia, aveva intrapreso gli studi all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Lì aveva conosciuto l’arte gentile di Davide Benati e fatto crescere la sua passione per l’acquerello che, nel corso degli anni, la portò a partecipare a diverse mostre collettive. Fu proprio in occasione di una di queste esposizioni che incontrò Rina Ferri, pittrice acquerellista reggiana. Da quell’incontro, e dopo l’importante apprezzamento ricevuto dalla Ferri, Cristina decise di dedicarsi sempre più all’acquarello lasciando sempre spazio alla sua forte creatività che la spingeva costantemente a sperimentare nuovi materiali, spesso di recupero, e applicazioni. Dal colore leggero dell’acquerello alla forza espressiva dell’arte materica portata avanti anche con lavori di tessitura. Nel corso della sua esperienza come atelierista e come creativa nei festival culturali, come Festival Love e Fotografia Europea (Circuito Off) di Reggio Emilia, Cristina riuscì a esprimere quella che per lei era l’idea di un’arte partecipata, capace di coinvolgere e portare gioia e semplicità nella vita di tutti.

Nel 2016 Cristina aveva cominciato pian piano a ridurre il suo impegno lavorativo per dedicarsi alla cura del marito, Massimo Mattioli, colpito da una grave malattia e scomparso nel 2017. I due si erano conosciuti durante l’attività di volontariato in Croce Rossa. Nonostante il lavoro e la nascita dei figli Sofia e Pietro, i due continuarono a lungo a dedicarsi al sostegno delle persone in difficoltà.

Cristina lascia i figli Sofia e Pietro, la mamma Paola, il cognato Guido, il suocero Domenico e una grande famiglia che, fino all’ultimo, le è stata accanto con grande amore.

Domani sera alle ore 18, nella casa di Corso Vallisneri 15, si terrà il rosario, mentre i funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio alle ore 14.45 partendo dall’abitazione per raggiungere la chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di Scandiano alle ore 15.