Lunedì parziale demolizione di un fabbricato in via Radici in Piano

Inizieranno lunedì prossimo, 19 gennaio proseguendo indicativamente fino a mercoledì 21, i lavori per la messa in sicurezza con parziale demolizione del fabbricato in via Radici in Piano 341, il cui collasso parziale della copertura lo scorso 30 dicembre ha imposto un restringimento di carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Al termine dei lavori, indicativamente nella giornata di mercoledì 21 gennaio, verranno rimosse le transenne con conseguente sgombero del tratto di strada ed il ripristino del doppio senso di marcia.

 

















