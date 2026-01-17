domenica, 18 Gennaio 2026
Comune di Sassuolo
Groenlandia, Stubb "Questioni tra alleati non si risolvono con le pressioni"





Groenlandia, Stubb “Questioni tra alleati non si risolvono con le pressioni”

Top news by Italpress
Groenlandia, Stubb “Questioni tra alleati non si risolvono con le pressioni”

HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – “La Finlandia ritiene che le questioni tra alleati debbano essere risolte attraverso il dialogo e regole del gioco comuni, non attraverso la pressione. Rafforzare la sicurezza artica insieme agli alleati è importante per la Finlandia. Questo è anche l’obiettivo delle operazioni in Groenlandia guidate dalla Danimarca e coordinate dagli alleati.
I paesi europei sono uniti. Sottolineiamo i principi di integrità territoriale e sovranità. Sosteniamo Danimarca e Groenlandia.
Il dialogo con gli Stati Uniti continua. I dazi danneggerebbero le relazioni transatlantiche e potrebbero innescare una spirale di disordini”. Lo afferma su X il presidente finlandese Alexander Stubb.

(ITALPRESS).

















Red IP

