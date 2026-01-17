domenica, 18 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressGroenlandia, Macron risponde a Trump “Minacce dazi inaccettabili”





Groenlandia, Macron risponde a Trump “Minacce dazi inaccettabili”

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Groenlandia, Macron risponde a Trump “Minacce dazi inaccettabili”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Francia è impegnata a garantire la sovranità e l’indipendenza delle nazioni, in Europa e altrove. Questo principio guida le nostre scelte. E’ alla base del nostro impegno nei confronti delle Nazioni Unite e della sua Carta. E’ in questa veste che sosteniamo e continueremo a sostenere l’Ucraina e che abbiamo costruito una coalizione di persone volenterose per una pace solida e duratura, per difendere questi principi e la nostra sicurezza. E’ anche per questo motivo che abbiamo deciso di unirci all’esercitazione organizzata dalla Danimarca in Groenlandia. Confermiamo questa decisione. Anche perchè è in gioco la sicurezza nell’Artico e ai confini della nostra Europa. Nessuna intimidazione o minaccia può influenzarci, nè in Ucraina, nè in Groenlandia, nè in nessun’altra parte del mondo quando ci troviamo di fronte a situazioni simili. Le minacce tariffarie sono inaccettabili e non trovano posto in questo contesto. Gli europei risponderanno in modo unito e coordinato se saranno confermate. Faremo in modo che la sovranità europea sia rispettata. E’ con questo spirito che parlerò con i nostri partner europei”. Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.