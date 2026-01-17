Fiamme libere nei locali, il Comune di Scandiano emana un’ordinanza per vietarle. E scattano i controlli

Alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale, il Sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per rafforzare la sicurezza nei locali aperti al pubblico. Il provvedimento vieta, con effetto immediato, l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno di pubblici esercizi, locali pubblici, circoli e strutture ricettive che svolgono attività di somministrazione.

La decisione dell’Amministrazione comunale trae origine dal grave incendio avvenuto nella notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, durante una festa affollata. Un episodio che ha avuto conseguenze drammatiche e che ha riportato al centro dell’attenzione il tema dei rischi legati all’uso di candele pirotecniche, fontane luminose e altri dispositivi a fiamma libera in ambienti chiusi e affollati.

In assenza, al momento, di un intervento normativo a livello nazionale che disciplini in modo uniforme la materia, il Comune ha ritenuto necessario adottare una misura preventiva nell’ambito delle competenze attribuite al Sindaco per la tutela dell’incolumità pubblica, con l’obiettivo di ridurre situazioni potenzialmente pericolose e garantire condizioni di maggiore sicurezza per cittadini, lavoratori e avventori.

L’ordinanza consente esclusivamente l’uso di impianti e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, e strettamente funzionali all’attività svolta, come le cucine professionali e le attrezzature per la preparazione di cibi e bevande. È inoltre ammessa l’accensione delle candeline in occasione di ricorrenze. Contestualmente all’adozione del provvedimento, l’Amministrazione comunale ha richiesto l’avvio di una serie di controlli nei locali del territorio, che saranno effettuati in collaborazione con la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l’Azienda sanitaria locale.

Il Comune rivolge un invito ai titolari e ai gestori dei locali a collaborare responsabilmente, nella consapevolezza che la prevenzione e l’attenzione alle regole rappresentano strumenti fondamentali per evitare rischi e tutelare l’incolumità delle persone.