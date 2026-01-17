sabato, 17 Gennaio 2026
Cina, i consumi di elettricità superano i 10 trilioni di kwh nel 2025

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il consumo totale di elettricità della Cina lo scorso anno ha superato per la prima volta i 10 trilioni di kilowattora. Lo ha annunciato l’Amministrazione Nazionale per l’Energia (NEA). Secondo i dati della NEA, l’incremento su base annua è stato del 5%.
La Cina è il primo Paese a superare questa soglia, con un consumo complessivo più del doppio rispetto a quello degli Stati Uniti e superiore al consumo combinato di UE, Russia, India e Giappone, ha affermato la NEA.
(ITALPRESS).
Red IP

