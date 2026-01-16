venerdì, 16 Gennaio 2026
Riparte a Guastalla il viaggio tra i libri per i più piccoli con le BiblioLettrici

Bassa reggianaGuastalla
Dopo le festività di fine anno, torna l’atteso appuntamento con “Il Filo delle Storie”, il ciclo di letture ad alta voce dedicate alla prima infanzia, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini a Guastalla. Il prossimo incontro si terrà domani, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 10:30.

L’iniziativa, curata con passione dalle BiblioLettrici – il gruppo dei lettori volontari della biblioteca – è specificamente rivolta a bambine e bambini dai 2 ai 5 anni. Un momento speciale per avvicinare i piccolissimi al mondo dei libri e della narrazione, stimolando la fantasia e lo sviluppo del linguaggio in un ambiente accogliente.

Anche questo appuntamento di gennaio si inserisce nel calendario annuale di “Letture in Biblioteca”, che accompagna i bambini attraverso storie, emozioni e avventure.

Ingresso libero.

 

INFO Biblioteca Comunale – Piazza Garibaldi, 1 – Guastalla tel. 0522.839755

