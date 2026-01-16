venerdì, 16 Gennaio 2026
La Polizia di Carpi denuncia una donna per spaccio

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato una cittadina italiana di 55 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’attività di contrasto alla detenzione illegale di armi, al traffico di sostanze stupefacenti e di prevenzione della criminalità, personale del Commissariato di P.S. ha effettuato una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione, ove risiede la donna, è stata rinvenuta della droga sintetica, oltre che hashish e marijuana suddivisa in dosi pronte per la cessione, il tutto sottoposto a sequestro.

















Redazione 1

