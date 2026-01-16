venerdì, 16 Gennaio 2026
I prezzi al consumo a Bologna nel dicembre 2025

BolognaEconomia
BolognaEconomia
Nella città di Bologna per il mese di dicembre 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,2% e un tasso tendenziale di +1,1%.

In dicembre sono in aumento su base annua le divisioni di “Altri beni e servizi” (+5,1%); “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,4%); “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+2,3%) e “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+2,3%); “Istruzione” (+1,9%); “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,8%); “Trasporti” (+1,0%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,7%); “Abbigliamento e calzature” (+0,4%); sono in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa“(-0,6%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-2,3%); e “Comunicazioni” (-6,5%).

Il tasso tendenziale dei Beni per il mese di dicembre diminuisce meno rispetto al mese precedente (-0,3% da -0,4%); in aumento l’inflazione dei Servizi rispetto a novembre (+2,9% da +2,4%).

La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, registra un leggero incremento rispetto a novembre (+2,0% da +1,7%).

Rispetto a novembre, nel mese di dicembre si registra un leggero aumento nella variazione dei prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+2,8% da +2,2% di novembre); una variazione nulla per i beni acquistati con media frequenza (+0,1%); e un leggero rallentamento per i prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto (+0,4% da +0,5% di novembre).

 

















